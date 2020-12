«Boba Fett» kommt mit eigener Serie zurück

Endlich kommt Licht in die Diskussion, wie es mit der «Star Wars»-Serie «The Mandalorian» in Zukunft weitergehen soll: Nachdem Fans nach dem Ende der zweiten Staffel darüber rätselten, ob künftig Kopfgeldjäger Boba Fett zur Hauptfigur wird, bestätigen sowohl Disney+ als auch Serienschöpfer Jon Favreau (54), dass der Fan-Liebling demnächst seine eigene Reihe bekommen wird.

Erst vor kurzem hatte Disney verkündet, gleich an einer ganzen Reihe neuer, verschiedener «Star Wars»-Projekte zu basteln. Dass darunter auch «The Book of Boba Fett» fallen sollte, wollte man nicht überstürzt ausplaudern. «Wir wollten die Überraschung nicht während der großen Ankündigung zu allen Shows verderben, deshalb haben wir das erst einmal geheim gehalten», erklärt Produzent Favreau in der US-Sendung Good Morning America.

Nichtsdestotrotz hätten die Arbeiten am Spin-Off bereits begonnen, versichert Favreau, damit man die erste Staffel im Dezember 2021 auf Disney+ vom Stapel zu lassen kann. In der Hauptrolle wird Temuera Morrison (59) zu sehen sein, der bereits für «The Mandalorian» in die Rolle von Boba Fett schlüpfte. Das bestätigte Wiedersehen mit dem zwielichtigen Sternenkrieger dürfte vor allem Balsam für die Seelen eingefleischter «Star Wars»-Fans bedeuten: Erst vor einigen Tagen verstarb der langjährige Boba-Fett-Darsteller Jeremy Bulloch im Alter von 75 Jahren.

(L'essentiel/red)