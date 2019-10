Über diesen Luxemburger lacht das Netz

Babacar s’attaque à un classique et à nos oreilles #LFAUIT pic.twitter.com/iLphtilImP — Sugar Sammy (@sugarsammy) October 29, 2019

«Mein Name ist Babacar, ich bin 36 Jahre alt und komme aus Luxemburg.» Bis dahin läuft alles gut für Mann, der gleich vor der Jury der TV-Castingshow La France a un incroyable talent singen wird. Es ist Dienstagabend, kurz nach 21 Uhr, als sich der Luxemburger im französischen Fernsehsender M6 vorstellt. Mit dem Mikrofon in der Hand steht er auf der Bühne und setzt an. «I will always love you» hat er sich ausgesucht, eines der wohl komplexesten Lieder von Whitney Houston. Doch der Auftritt ging wohl ziemlich in die Hose.

Die Noten kommen schief aus dem Mund, mit Höhen und Stimmlage hat der Sänger auch so seine Probleme, aber der Kandidat zieht selbstsicher sein Ding durch. Doch schon nach ein paar Sekunden haut der erste von vier Juroren den Out-Buzzer. Die anderen Juroren runzelen die Stirn, auch im Publikum schauen sich Zuschauer perplex an, einige beginnen zu lachen. Auch im Netz kochen die Emotionen hoch. Auf Twitter ist man nicht zimperlich mit Babacar, seinen Auftritt halten einige für «lächerlich». Einige User mutmaßen sogar, Babacar sei nur aufgetreten, um «von sich reden zu machen».

Babacar ist kein Unbekannter im «Show-Geschäft»

Babacar, der behauptet, in Luxemburg zu leben, ist kein Unbekannter im Netz, auf Youtube ist er in verschiedenen luxemburgischen Fernsehformaten zu sehen. Er schrieb sogar einen Song: Sweet Dreams. Auf seinem Linkedin-Profil präsentiert er sich als «Künstler, Model, Sänger, Coach, Reblogger und Kolumnist», außerdem sei sein Ziel, seine eigene Fernsehsendung zu haben. Am Dienstagabend betonte er bei M6, mit Lady Gaga und Naomi Campbell befreundet zu sein.

«Meine Gesangslehrer haben mir immer gesagt, dass ich eine ganz besondere Stimme habe», waren Babacars letzten Worte, bevor er zum Trällern ansetzte. Ganz besonders dürfte der Auftritt ganz sicher gewesen sein.

La france a un incroyable mytho #LFAUIT pic.twitter.com/NgT6j7xJad — thomas bla bla (@thomasblabla3) October 29, 2019

Babacar... la Grosse Blague... pourquoi tu n’as pas demandé Lady Gaga de te donner des cours #LFAUIT pic.twitter.com/FaWTKGisSS — miss ???????? (@miss974Island) October 29, 2019

(nc/L'essentiel)