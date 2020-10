Joko und Klaas verlieren – und müssen nun liefern

30 Minuten Sendezeit hätten Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (37) diesmal bekommen, wenn sie die «Joko & Klaas gegen Prosieben»-Episode vom Dienstagabend gewonnen hätten. Aber Klaas schaffte es nicht, seinen «One Million Dollar Shot» von vor zwei Wochen zu wiederholen und einen Basketball aus 14 Meter Entfernung zu verwandeln.

Stattdessen muss das deutsche Entertainer-Duo nun das U21-Qualifikationsspiel der Fußballer von Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina als Experten kommentieren. Und zwar am 13. Oktober ab 17.45 Uhr auf dem TV-Sender Prosieben Maxx.

.@jokoundklaas haben gegen @ProSieben verloren und sind damit Co-Kommentatoren bei unserem #U21-EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina



Also: Alle am kommenden Dienstag @ProSiebenMAXX einschalten Anstoß ist um 18:15 Uhr. Und bis dahin gut Kick! ????#JKvsP7 pic.twitter.com/HVloatk3pS — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) October 6, 2020

Klaas «punktete» schon mal mit seinem Fußball-Fachwissen

Das deutsche Medienmagazin DWDL.de schreibt, dass der Prosieben-Schwestersender diese Promo gut gebrauchen kann: «Das U21-Match zwischen Deutschland und Belgien kam zuletzt zwar auf bis zu 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, davor waren die Fußball-Übertragungen beim kleinen Sender aus Quotensicht aber meist eine Enttäuschung. Die Spiele liegen meist nur auf Höhe des Senderschnitts – wenn überhaupt.»

Fans von Joko und Klaas erinnern sich an eine Episode ihrer früheren Sendung «Circus Halligalli», in der Joko Klaas als «Experte» in eine Talkrunde des deutschen TV-Fußballformats «Doppelpass» schickte und ihm per Knopf im Ohr durchgab, was er sagen soll. «Erst mal ein herzliches ‹Gut Kick!› in die Runde» ist seither zum Kultspruch avanciert:

Mal sehen, ob die beiden – und vor allem Klaas – kommenden Dienstag mit ähnlich viel Fachwissen punkten werden.

(L'essentiel/Schimun Krausz)