«Denver Clan»-​​Star Michael Nader stirbt mit 76 Jahren

Der aus «Der Denver-Clan» und anderen TV-Serien bekannte US-Schauspieler Michael Nader ist tot. Er sei am Montag in seinem Haus in Nordkalifornien an Krebs gestorben, teilte seine Frau Jodi Lister Nader, mit der er 18 Jahre verheiratet war, am Mittwoch (Ortszeit) dem Fernsehkanal «MFTV» mit. Sein Sprecherteam bestätigte dem Filmblatt «Hollywood Reporter» den Tod. Der Schauspieler wurde 76 Jahre alt.

Zu Beginn seiner TV-Karriere in den 1970er Jahren war Nader in der Seifenoper «As the World Turns» aufgetreten. Seine bekannteste Rolle hatte er ab 1983 in der Hit-Serie «Der Denver-Clan» (engl. Titel «Dynasty») als Farnsworth «Dex» Dexter, dem Geliebten und dann dritten Ehemann von Alexis (Joan Collins). Nader spielte bis zum Serienende im Jahr 1989 in über 150 Folgen mit. In den 1990er Jahren stand er für die Seifenoper «All my Children» vor der Kamera. Zudem hatte der Hunde-Liebhaber Nader Auftritte in «Magnum P.I.», «Cold Case», «The Flash» oder «Law and Order».

(L'essentiel/DPA)