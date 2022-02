Moderator Hartwich lästert live über RTL

Ohne das beliebte Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich ist «Das Dschungelcamp» eigentlich kaum vorstellbar. Doch nun werden Gerüchte laut, dass Hartwich RTL verlässt. Damit nicht genug: Jetzt beschwerte sich der Moderator auch noch vor laufenden Mikros über den Sender. Mehrere Zuschauer berichteten auf Twitter darüber.

Doch wie ist das passiert? Normalerweise wird nach zirka einer Stunde Sendezeit die Nachrichtensendung «RTLDirekt» im TV ausgestrahlt. Im Online-Stream auf RTL+ wird sie rausgeschnitten, stattdessen wird eine zusätzliche Dschungelcamp-Szene gezeigt. Doch diesmal gab es eine Panne bei der Streamingplattform!

Hartwich regt sich auf: «Ich raff das nicht»

In der besagten Szene hört man, wie Hartwich sich darüber aufregt, dass während des Dschungelcamps plötzlich «RTL Direkt» im Fernsehen läuft: «Das wird mir ein ewiges Rätsel sein, wie man sowas timt. Und was eigentlich diese Menschen in der Sendeabwicklung und so weiter machen, das werde ich in meinem Leben nicht verstehen. Beim Radio verstehe ich das, beim Fernsehen raff ich’s nicht.»

Kollegin Zietlow mischt sich ein und meint: «Weil du es nicht willst». Hartwich: «Das ist nicht ganz korrekt. Ich habe mich auch beim Radio schon sehr für die technischen Details interessiert.»

«Boah, der muss so *****müde sein»

Zietlow witzelt: «Du hörst einfach nicht zu. Nie hörst du zu. Du hörst nie zu!» Hartwich macht eine kurze Pause und meint dann noch über einen RTL-Kollegen: «Der muss aber so *****müde sein. Er hat heute Mittag schon, als ich gefragt habe, die wievielte Cola das ist, hat er schon so frustriert abgewunken, dass ich gedacht habe: Oh Gott, was machen wir nur mit diesen Menschen.»

Im Netz sorgen Hartwichs Lästereien für Lacher. «Wie geil», amüsiert sich ein Twitter-Nutzer. RTL hat die Szene aus der Streamingplattform inzwischen gelöscht. Ein Statement zu der Panne gab es bis jetzt nicht.

