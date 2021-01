Vonns Hunde-​​Show wurde von Amazon abgesetzt

Ex-Ski-Star Lindsey Vonn hat es derzeit nicht leicht. Ende Dezember gab sie die Trennung von ihrem Partner, dem Eishockeyspieler P.K. Subban bekannt. Nun folgt ein weiterer Schlag für die US-Amerikanerin. So wollte Vonn nach der Sportlerkarriere als TV-Star durchstarten.

Ihre Rolle als Moderatorin der Sendung «The Pack» auf Amazon Prime hätte als Sprungbrett für ihre weitere Karriere dienen sollen, doch daraus wird nun nichts. Amazon Prime stellte die Hunde-Show nach der ersten Staffel bereits ein. Der Grund – so wird vermutet – ist ein Einschreiten der Tierrechtsorganisation Peta.

Peta protestierte, weil in der Serie Tiere misshandelt würden. In einem Brief schrieben die Tierschützer: «Die Serie zeigt genau, warum echte Hunde und andere Tiere nicht in Filme oder ins Fernsehen gehören und wie ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden für Einschaltquoten geopfert werden.» Die Tiere müssten gefährliche Stunts machen und sie seien unter Dauerstress.

Amazon dementiert die Vorwürfe

Welche Szenen in der Serie Peta mit diesen Worten anspricht? Nun – wohl jene, die nicht auf Amazon zu sehen waren, dafür aber auf Youtube. So ist in einem Video ein Wettbewerb in der Wildnis von Costa Rica zu sehen. Dort hatten sich die Teilnehmer samt ihrer Hunde an einer Steinwand abgeseilt. Die Hunde wirkten sichtlich gestresst. Manche knallten sogar gegen den Fels.

Doch war das der wahre Grund? Hat Amazon wirklich die Serie wegen der Proteste eingestellt? Oder waren einfach die Quoten zu schlecht? Tatsache ist: Laut der New York Times dementiert Amazon, dass die Sendung wegen der Peta-Proteste eingestellt wurde. Einen anderen konkreten Grund wollte die Firma allerdings nicht nennen. Der Tierschutzorganisation wird das vermutlich auch egal sein. Die Verantwortlichen freuen sich einfach. «Hunde sind keine Requisiten, die man einfach mal eben über Wasserfälle baumeln und in Felswände knallen lassen kann. Wir sind glücklich, dass Amazon die richtige Entscheidung getroffen und die Show abgesetzt hat», sagt ein Peta-Sprecher.

Und Vonn? Die 36-Jährige schweigt. Sie hat sich derweil noch nicht über den beruflichen Tiefschlag geäußert.

(L'essentiel/Nils Hänggi)