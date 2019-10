Veggie werden – oder das geliebte Haustier essen

«Es geht nicht mehr um Sex oder Drogen. Fleisch wird das nächste Tabu», sagte TV-Expertin Virginia Mouseler an der Unterhaltungsmesse Mipcom in Cannes, wo «Meat the Family» präsentiert wurde. «Es ist das Format, das dieses Jahr am stärksten Grenzen überschreitet.»

Das Konzept: Vier britische Familien – alle intensive Fleischesser – bekommen je eines der Tiere nach Hause, dessen Fleisch am meisten bei ihnen auf dem Teller landet. Drei Wochen lang müssen sie ihr Säuli, Kalb, Lamm oder Huhn pflegen und wie ein Familienmitglied behandeln.

«Warum essen wir Lamm aber nicht den Hund?»

Dann kommt die Stunde der Wahrheit: Schaffen sie es, künftig auf Fleisch zu verzichten – oder lassen sie den neuen Freund schlachten und essen ihn auf?

Laut Channel 4 sollen die je drei einstündigen Sendungen «die Realität eines Tieres vom Feld bis auf den Teller» aufzeigen. Auch Verhalten und Intelligenz der Tiere sowie Fragen der Tierhaltung und Einfluss des Fleischkonsums auf die Umwelt sollen thematisiert werden.

«Warum finden wir es akzeptabel, ein Lamm zu essen, aber nicht den Haushund? Kann man zurück zum Fleischkonsum, wenn das Essen ein Gesicht und einen Namen hat?», so Daniela Neumann vom Produktionsteam. Sie ist sicher, dass die Show international Furore machen wird.

(L'essentiel/trx)