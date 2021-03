Kultserie «Alarm für Cobra 11» feiert 25. Geburtstag

«Ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Tempo ist mörderisch. Ihre Gegner: Autoschieber, Mörder und Erpresser. Einsatz rund um die Uhr für die Männer von Cobra 11. Unsere Sicherheit ist ihr Job» – So lautete der Vorspann zu «Alarm für Cobra 11» vor genau 25 Jahren. Während dieser sich seit dem 12.März 1996 immer wieder verändert hat, gibt es seit der dritten Folge eine nicht wegzudenkende Konstante in der Sendung: Erdoğan Atalay (54) alias Semir Gerkan ist fast von Anfang an dabei und damit zum Gesicht der Actionserie geworden.

Während er sozusagen den Stammplatz gepachtet hat, wechselten die Partner über die Jahre immer wieder. Immerhin vier von ihnen mussten sogar den Serientod sterben. Wer sich nicht mehr genau an alle erinnern kann, hat aber kommendes Wochenende die Chance dazu. Ab 20.15 feiert RTL Nitro am Samstag das Jubiläum mit einem Serienmarathon und lässt ein Vierteljahrhundert fliegende und brennende Autos Revue passieren. Die optimale Gelegenheit also, nochmal für Tom Kranich zu schwärmen, die «Chefin» und vielleicht auch «Hotte» wiederzusehen.

(mei/L'essentiel)