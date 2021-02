Gewinner Pavlović spendet einen Teil seines Preisgeldes

Reality-TV-Star Filip Pavlović (26) ging am Freitag bei «Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow» auf RTL als Gewinner hervor. Damit hat er sich nicht nur einen Platz im richtigen Dschungelcamp 2022 (Fingers crossed, hängt ja vom Verlauf der Pandemie ab) in Australien gesichert, sondern auch 50’000 Euro Preisgeld eingesackt.

In seiner Instagram-Story bedankte sich der «Bachelorette»-Drittplatzierte von 2018 am Samstag bei seinen Fans, die für ihn abgestimmt haben und verriet kurz darauf auch, was er mit dem Geld anstellen wird. Das schien seine 105’000 Instagram-Follower*innen nämlich brennend zu interessieren – so wird Filip laut eigener Aussage in jeder zweiten Nachricht danach gefragt.

«Ich war immer ein Mensch, der gerne gibt und hilft und man sagt ja: Gewinnen ist noch schöner, wenn man es teilt», so der Hamburger und verkündet: «Ich werde definitiv einen Teil meines Gewinns spenden.» Weiter gibt er zu, dass er bisher noch nie richtig gespendet habe und deshalb nicht wisse, wie er das genau anstellen solle. Darum wolle er seine Fans unter anderem auch mitentscheiden lassen, wohin das Geld fließen soll.

So hat Filip den Sieg gefeiert

Es ist nicht das erste Mal, dass Filip sich für einen guten Zweck einsetzt. So hat er zuvor schon mehrmals auf Instagram angegeben, Essen an Obdachlose verteilt zu haben und seine Follower*innen dazu aufgerufen, es ihm gleichzutun. Die Entscheidung, einen Teil seines Preisgeldes zu spenden, kam ihm offenbar spontan.

Als er zuvor im «Bild»-Interview auf die Summe angesprochen wurde, meinte er noch: «Stimmt, die gibt es ja auch noch! Diese Erfahrung war unbezahlbar, ich muss das alles erst mal realisieren, bevor ich mir Gedanken darüber machen kann.»

Weiter verriet er im Gespräch auch, wie er seinen Sieg angesichts der Pandemie gefeiert hat: «Ich habe meine Familie via Facetime angerufen.» Dabei wurde er ziemlich emotional: «Ich musste einfach anfangen zu weinen, weil der ganze Druck von mir abgefallen ist.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)