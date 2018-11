125.000 Euro an Spendengeldern verzockt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Donnerstag stieg der jährliche RTL-Spendenmarathon und wie gewohnt machte auch «Wer wird Millionär?» mit einem Promi-Special mit. Die Gewinne, die die Stars bei Günther Jauch (62) auf dem Quiz-Stuhl eingefahren haben, gingen vollumfänglich an Kinderhilfsprojekte.

Verständlich, dass die berühmten Kandidaten dafür möglichst hohe Summen erspielen wollten. Eine war dabei etwas zu ehrgeizig: «Die Höhle der Löwen»-Investorin Judith Williams (46) hatte sich 125.000 Euro gesichert, zockte dann bei der zweitletzten, der 500.000-Euro-Frage, gab die falsche Antwort und fiel darum auf eine Gewinnsumme von nur 500 Euro zurück.

Williams will fürs verlorene Geld aufkommen

Sprich: Die Unternehmerin konnte umgerechnet nur 500 Euro statt 125.000 für den guten Zweck erspielen. Sie versprach, das verzockte Spendengeld anderweitig wieder hereinzuholen. Sie habe schon «ein paar tolle Ideen im Kopf», wie sie das hinbekommen will, sagte Williams in der Nacht auf Freitag in einem Instagram-Post.

Unter anderem werde sie den Verkaufserlös ihres im Oktober erschienenen Buches «Wie Träume fliegen lernen» komplett dem RTL-Spendenmarathon zur Verfügung stellen. Und sollte die frühere Opernsängerin bald mal wieder mit Musik Geld verdienen, wolle sie dieses ebenfalls spenden.

Bei welcher Frage Judith Williams gescheitert ist, siehst du oben im Video.

(Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.)

(L'essentiel/shy)