Pietro will für 60 Euro bei «DSDS» einspringen

Die Nachricht, dass Schlagerbarde Michael Wendler (48) in der neuen Jury von «Deutschland sucht den Superstar» nach den Talenten von morgen suchen soll, stieß bei vielen auf Abneigung. Aber ausgerechnet, nachdem sich die Wendler-Kritiker mit der Situation halbwegs arrangiert haben, sorgt der Sänger wieder für neuen Ärger: Ohne der Produktion Bescheid zu geben, ist er nämlich mit seiner Laura (20) kurzfristig in die USA abgezischt und schafft es wegen der Quarantäne-Bestimmungen nicht mehr rechtzeitig für die noch anstehenden, zusätzlichen «DSDS»-Drehs.

Nach dem Eklat wird sogar bereits schon über einen möglichen Rauswurf aus der Sendung spekuliert. Im Netz häufen sich die Vorschläge für einen möglichen Ersatz dermaßen, dass sich jetzt auch der ehemalige Juror Pietro Lombardi (28) zum Wendler-Skandal äußert. In einer Frage-Antwort-Runde bei Instagram bezieht er zum heiß diskutierten Vorfall Stellung und bringt sich auch gleich selbst augenzwinkernd ins Spiel.

«Dieter und du haben DSDS wieder geil gemacht», streut ein Fan dem Musiker Rosen und will wissen, ob Pietro wieder zurückkommt. «Ich denke, sie werden da schon eine Lösung finden», antwortet Pietro diplomatisch, hat aber auch einen Rat für die gestresste DSDS-Produktion parat: «Ich bin da, wenn es brennt.» In seiner frechen Art will er auch gleich die Finanzierung geregelt wissen und fügt scherzhaft hinzu: «Aber das wird dann safe 60 Euro kosten.»

(L'essentiel/red)