Wendler plötzlich nicht mehr in DSDS-​​Jury

Dass sich Dieter Bohlen und der Wendler nicht gut verstehen, ist mittlerweile durchgedrungen. Und der Schlagerstar scheint die Stimmung nur zu verschlechtern. Denn aktuell fällt der neue Juror wieder negativ auf. Der Grund: Er haute einfach in die USA ab. Und das, ohne es auch nur irgendwie mit dem Produktionsteam abzusprechen.

Das ist aber alles andere als unproblematisch, denn aktuell werden die Castings gedreht. Am Mittwoch wird die nächste Folge gefilmt und der Wendler wird es unmöglich rechtzeitig zum Jury-Pult schaffen. Alleine deshalb, weil er nach seiner Ankunft in Deutschland erstmal in Quarantäne muss.

Seine Kollegen sind definitiv nicht begeistert von dem unangekündigten Spontanurlaub des Schlagersängers. Maite Kelly, Mike Singer und der Poptitan müssen also in einigen Szenen ohne den Wendler auskommen. Auch das Produktionsteam darf nun grübeln, wie man die Abwesenheit des Musikers in der Show verpacken kann. Freunde macht sich der Wendler also keine mehr.

(L'essentiel/slo)