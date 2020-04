Dieser Po ist gefährlicher als Hulks Hinterteil

Im Disney-Film «Splash» verliebt sich der tollpatschige Tom Hanks in eine wunderschöne Meerjungfrau (Daryl Hannah), die sich nach ihrer Verwandlung zum Menschen auch von ihrer Schokoladenseite zeigt. Doch während der zarte Po der blonden Schönheit 1984 in der Film-Urfassung noch vor die Kamera durfte, hat Disney+ bei der Streaming-Version der Komödie nachjustiert.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om