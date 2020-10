Michelle Hunziker moderiert neue Gesangsshow

Michelle Hunziker (43) präsentiert die neue Sat-1-Show «Pretty in Plüsch». In der einzigartigen Gesangsshow tun sich sechs Plüsch-Charaktere jeweils mit einem Promi zusammen und stellen sich einer gemeinsamen Herausforderung: Während vier Liveshows wollen sie mit ihren Performances Zuschauer und Jury überzeugen und am Ende als Sieger-Duo dastehen. In der Jury sitzen unter anderem Sarah Lombardi (27) und «Bergdoktor» Hans Sigl (51).

«Ich habe mich sofort in das Format verliebt! Eine Show, wie es sie noch nirgendwo auf der Welt gibt», wird Hunziker in der Pressemitteilung zu «Pretty in Plüsch» zitiert. Mit «Deutschland sucht den Superstar» und «Wetten, dass …?» hat das ehemalige Model bereits Erfahrung mit Talentshows im deutschsprachigen Fernsehen.

Doch Hunziker lässt offen, ob sie auch selbst eine Performance hinlegen wird. «Und vielleicht werde auch ich den Zuschauern noch mal eine ganz andere Seite von mir zeigen …», heißt es in der Pressemitteilung. Ob sie wirklich auch singen wird, sehen wir ab dem 27. November auf Sat 1.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)