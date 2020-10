Pietro rechnet mit der «Bachelorette» ab

TV-Promi Melissa Damilia (25) ist als diesjährige RTL-«Bachelorette» seit dieser Woche auf der Suche nach ihrem Traumprinzen. Doch obwohl der brünetten Single-Lady derzeit die Herzen ihrer zahlreichen Verehrer zu Füßen liegen, kommen in der Auftaktfolge der Flirt-Show schon wieder Erinnerungen an ihre einstige Flamme Pietro Lombardi (28) in ihr hoch.

Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass Damilia wehmütig an ihre Zeit mit dem Sänger zurückdenkt. Auch während ihrer Teilnahme am vergangenen «Kampf der Realitystars» war die Liebelei mit dem Ex-DSDS-Juror immer wieder Thema am Palmenstrand. Damals schwärmte Melissa von seinen zärtlichen Fähigkeiten.

«Mein schönster Kuss im Leben war mit Pietro Lombardi», hielt sie bei einem «Wahrheit oder Plicht»-Spiel der Kandidaten fest und ließ auch danach keine Gelegenheit aus, über ihren Flirt mit dem Musiker zu sprechen. Dass ihre Gedanken auch beim «Bachelorette»-Start noch immer in Pietros Richtung ziehen, dürfte ein Zeichen dafür sein, dass sie noch immer nicht über ihn hinweg ist. Ein Verhalten, das dem sonst so gut gelaunten Sänger ordentlich gegen den Strich geht.

Zornige Worte auf Instagram

«Melissa, es reicht doch», meldet sich Pietro auf Instagram zu Wort. Er kann es gar nicht nachvollziehen, warum Melissa immer wieder öffentlich über ihre kurze Affäre sprechen muss. «Es weiß doch jeder, warum musst du das überall erzählen?» Der aufgebrachte Musiker gibt sich auch gleich selbst die Antwort auf diese Frage. «Natürlich, es hört sich gut an, zu sagen, ich habe mich mit Pietro getroffen», motzt er in seinem Video, hat es aber satt, immer wieder mit Melissa in Verbindung gebracht zu werden. «Wir haben uns zwei Mal getroffen. Du machst so, als ob das voll das Ding war», motzt er und prophezeit verärgert: «Nächstes Jahr erzählt sie es wahrscheinlich im Dschungelcamp!»

Er wünscht seiner einstigen Liebschaft, dass sie als frisch gebackene «Bachelorette» ihren "Traumprinzen" findet. Sein Herz hat der Publikumsliebling inzwischen an die Influencerin Laura Maria (24) verloren.

(L'essentiel/red)