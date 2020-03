Wie gehts bei DSDS ohne Xavier Naidoo weiter?

Wegen eines Videos, in dem Xavier Naidoo von den «Gästen» singt, die die «Gastgeber» umbringen, wurde der 48-Jährige am Mittwoch aus der Jury der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» geworfen. Rassenhass und rechtsradikale Äußerungen akzeptiert der TV-Sender RTL laut einem Statement nicht und entschloss sich deswegen, Naidoo fristlos aus der Jury zu entlassen.

Gibts einen neuen Juror?

Fans der Show fragten sich nun, ob ein neuer Juror für Naidoo einspringt. Seit 2012 sitzen bei DSDS stets vier Experten am Jurypult. «Wir werden an diesem Samstag erstmal mit den drei verbliebenen Juroren in die Liveshows gehen», sagt RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer zu Bild.

Das bedeutet, dass das acht Jahre alte Jurypult mit drei Sitzen aus dem RTL-Keller geholt werden muss. Auch wenn Xavier Naidoo, der schon 2019 Juror bei DSDS war, in seinem Statement schreibt: «Die Aussagen wurden falsch interpretiert. Rassenhass und Fremdenfeindlichkeit sind mir fremd.»

Die Liveshows

Am Samstag zieht DSDS mit den verbliebenen drei Jury-Mitgliedern in die Motto-Liveshows, also mit Chefjuror Dieter Bohlen (66), dem Gewinner der achten DSDS-Staffel Pietro Lombardi (27) und «Let's Dance»-Profitänzerin Oana Nechiti (32).

Die sieben Top-Kandidaten werden vor großem Publikum auftreten. Die Jury darf dieses Jahr zum ersten Mal mit den Zuschauern zusammen entscheiden, welcher Kandidat in die nächste Runde kommt.

Was sagt der Rest der Jury?

Auf die Frage eines Followers auf Instagram «Was sagst du zu Xavier Naidoos rassistischem Video, lieber Dieter?», antwortete der Poptitan mit «sprachlos».

(Bild: Instagram/dieterbohlen)

Und Pietro Lombardi kränkelt: «Ich habe eine Erkältung, eine normale Erkältung», betont er auf Instagram. Er hofft, dass es ihm bis zur Liveshow am Samstag wieder besser geht. Zu RTLs Entscheidung äußert er sich genauso wie Oana Nechiti aber nicht.

(L'essentiel/kro)