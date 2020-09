Arnie gibt in Spionage-​​Serie sein TV-​​Debüt

Zugegeben, zu den ganz großen Kassenschlagern zählten die letzten Kinofilme mit Arnold Schwarzenegger (73) nicht mehr. Beinahe schien es so, als ob er als beinharter Action-Held ausgedient hätte. Sogar seine ikonischen Aufritte in Terminator: Genisys (2015) und Terminator: Dark Fate (2019) an der Seite von Linda Hamilton (63) begeisterten nur noch hartgesottene Anhänger der langgedienten Filmreihe. Doch auch nach seinem Ausflug in die US-Politik als Gouverneur von Kalifornien, verhaltenem Kino-Erfolg und Opa-Freuden ist es keineswegs still um Schwarzenegger geworden: Er bastelt im Hintergrund an seinem Comeback als TV-Actionheld!

Schwarzenegger produziert seine erste TV-Serie

Zusammen mit der Produktionsfirma Skydance, die auch für Arnies letzte Terminator-Abenteuer verantwortlich zeichnete, tüftelt Schwarzenegger an einer Spionage-Serie, in der er die Hauptrolle übernehmen wird. Noch hat die Serie keinen Titel, aber ein paar kleine Handlungsdetails sind bereits bekannt: Wie das Branchenportal Deadline berichtet, handelt es sich um ein actionreiches, internationales Abenteuer, in dessen Mittelpunkt eine Vater-Tochter-Geschichte steht. Die Serie stammt aus der Feder von Nick Santora (50), der schon mit Prison Break oder Scorpion bewiesen hat, dass er sein Handwerk versteht.

Spion statt Cowboy

Auf welchem Sender oder Streamingdienst Arnies TV-Debüt laufen wird, ist noch nicht bekannt. Vermutlich könnte aber dabei Amazon das Rennen machen, die bereits die Westernserie Outrider mit Schwarzenegger angekündigt hatten. Zur Veröffentlichung kam es zwar nie, aber vielleicht eignet sich Spionage-Action mehr für ein breites Publikum als ein Cowboy-Spektakel.

(L'essentiel/red)