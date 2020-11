Pietro und Sido übergeben sich beim Chili Essen

Nachdem das «Angelcamp» im Frühjahr so erfolgreich war, beschloss der YouTuber Knossi, das Kunststück zu wiederholen. Über 300.000 Leute sahen damals zeitgleich zu, während Rapper Sido, Musiker Manny Marc und die YouTuber Sascha und Knossi angelten.

Pünktlich zu Halloween wurde also das Horrocamp mit denselben Protagonisten veranstaltet. In einem ehemaligen Hotel zogen die Spaßvögel für drei Tage ein. Der Hintergrund: In dem Haus soll es spuken. Knossi und Co wollten der Sache auf den Grund gehen und die Geister finden. Unterstützt wurden sie dabei zwischenzeitlich von prominenten Gästen wie Klaas Heufer-Umlauf und Pietro Lombardi.

«Er hat auf den Tisch gekotzt»

Zwischendurch mussten sie immer wieder Challenges bewältigen. Eine davon: Burger essen. Was sich zunächst einfach anhört, hatte eine Tücke. Die Zuseher durften entscheiden, wem heimlich eine scharfe Soße untergemischt werden sollte. Die Auserwählten: Sido und Knossi. Dieser betonte, dass er weder scharfes Essen vertragen würde, noch Milch trinken könne, um den Geschmack zu neutralisieren.

Sido wollte schließlich sogar noch eine Stufe weitergehen. Er nahm sich plötzlich eine sogenannte «Reaper»" – die schärfste Chili der Welt. Jedoch meinte er, dass alle Anwesenden ein Stück essen sollten. Gesagt getan, alle kosteten zeitgleich – und bereuten es sofort. Pietro war der erste, der rief: «Ich geh kaputt, ich schwöre».

Während er versuchte, sich nicht zu übergeben, rannte Sido davon und würgte. Was von den Kameras nicht eingefangen wurde, kommentierte Manny Marc: «Er hat auf den Tisch gekotzt!» Pietro war da etwas dezenter und schlich sich unauffällig von der Gruppe davon, um auszuspucken. Die nächsten Minuten verbrachten die Horrorcamp-Bewohner mit Milch trinken. Auch toll.

(L'essentiel/slo)