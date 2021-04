Doku-​​Drama zeigt die Zerstörung Luxemburgs

Was würde mit der Bevölkerung in Luxemburg passieren, wenn es im Kernkraftwerk Cattenom in Frankreich zu einem größeren Störfall käme? Die ewige Debatte auf beiden Seiten der Grenze, die in den letzten Wochen vom Energieminister Claude Turmes erneut entfacht wurde, wurde nun in ein Doku-Drama verarbeitet, welches am morgigen Mittwoch, 21. April auf dem Spartensender Arte um 20.15 Uhr in Deutsch und Französisch ausgestrahlt wird.

«Was bisher gemacht wurde, ist sehr faktisch, wissenschaftlich, aber um sich mit dem Thema zu identifizieren, brauchten wir Emotionen und Empathie», erklärt Co-Regisseur Julien Becker gegenüber L'essentiel. «Es ist ein Thema, das wir gerne unter den Teppich zu kehren. Dieses Kraftwerk ist jedoch da, und objektiv betrachtet, können wir nicht viel dagegen tun.» Der Film bringt einen Zwischenfall in Cattenom, die Panik unter den Bewohnern und dann die Folgen im Großherzogtum greifbar auf den Bildschirm. «Wir haben uns ein Szenario ausgemalt, wir haben die schlimmstmögliche Katastrophe genommen, die immer noch plausibel ist, um eine Debatte neu zu entfachen, die geführt werden muss», so Becker.

Um das Thema so differenziert wie möglich zu betrachten, kommen zwischen den fiktiven Sequenzen immer wieder Fachleute zu Wort. Auch Energieminister Claude Turmes und Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) legen ihren Standpunkt dar. Die französischen Behörden waren nicht kooperativ. «Ich bin nicht hier, um 'nein danke' zur Atomkraft zu sagen, aber die Verlängerung des Betriebs von Kraftwerken auf 40 oder 50 Jahre wirft Fragen auf», so Julien Becker weiter. Für einen potenziellen Super-Gau sieht der Filmemacher schwarz: «Mit allem guten Willen, all den Mitteln, hunderten von Bussen, die bereit sind, loszufahren, Lagern, die bereit sind, Menschen aufzunehmen, sehe ich nicht, dass das im Fall der Fälle funktionieren kann.»

(nc/L'essentiel)