ProSieben zeigt die umstrittene Jackson-​​Doku

Für jede Menge negativen Medienrummel um Popstar Michael Jackson ist der umstrittene Dokumentarfilm «Leaving Neverland» verantwortlich, in dem zwei mittlerweile erwachsene Männer schwere Vorwürfe gegen den «King of Pop» erheben. Sie seien als Kinder von ihm sexuell missbraucht worden.

In den USA wurde der Film, der naturgemäß für viel Aufregung gesorgt hat, am Wochenende auf HBO ausgestrahlt. Das deutschsprachige Publikum muss sich auch nicht mehr lange gedulden, ehe es sich selber eine Meinung über «Leaving Neverland» bilden kann. ProSieben hat die Rechte erworben und wird die Doku am 6. April 2019 im Hauptabendprogramm zeigen.

