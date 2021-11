RTL wirft Kuppelshow aus dem Programm

Die Singles bei «Bachelor in Paradise» lassen nichts anbrennen. Das wurde in den ersten Folgen schon deutlich. So hatten etwa die beiden Kandidaten Samira und Serkan bereits zwei Mal Sex.

Und – Achtung Spoiler – in der dritten Folge kommen sich auch Denise und Lorik in der Dusche näher. Trotz alledem zieht RTL nun die Reißleine.

Schlechte Einschaltquote

Laut dem Medienmagazin DWDL nimmt der Sender das Format ganz aus dem Programm. Der Grund dafür sei die schlechte Einschaltquote.

Nach der ersten Folge wurde der Sendeplatz der Show in die Nacht verschoben. Aber bevor die eingefleischten Bachelor-Fans jetzt Schnappatmung bekommen:

Am kommenden Sonntag, also den 7. November, wird die Sendung kurz nach Mitternacht noch ein letztes Mal im TV zu sehen sein.

Keine Änderung bei RTL+

Nichts ändert sich durch die Programmänderung derweil bei RTL+, dort ist die dritte Staffel «Bachelor in Paradise» nach wie vor wöchentlich mit neuen Ausgaben auf Abruf zu sehen.

(L'essentiel/wil)