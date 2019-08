Sind Serienmörder eine Erscheinung der neueren Zeit?

Nein. Seit Jahrhunderten gibt es dokumentierte Fälle von Serienmorden. So soll Franzose Gilles de Rais um 1432 nicht weniger als hundert Kinder zu Tode gefoltert haben. Doch erst Mitte der 1970er Jahre bekam das Phänomen einen Namen. Und Serienkiller wurden vom FBI eingehend studiert und klassifiziert.

Worum gehts in «Mindhunter»?

Diese neue Herangehensweise an Triebtaten inspirierte David Fincher zu seiner Serie «Mindhunter», die aktuell in der zweiten Staffel läuft. In der Netflix-Show werden unter anderem die Fälle der Serienmörder David Berkowitz (auch bekannt als Son of Sam) und Dennis Rader (auch bekannt als BTK-Blind, Torture oder Kill) beleuchtet, die in den 1970ern mehrere Morde verübten.

Was macht Hollywood?

Film-Projekte über Serienmörder gibt es gerade mehrere. Dieses Frühjahr kam in den USA ein Spielfilm über Ted Bundy ins Kino, der in den 1970er Jahren dreißig Menschen tötete.

Auch ein Kinoprojekt über Charles Manson war im Mai auf der großen Leinwand zu sehen. Der Sektenführer hat zwar selbst niemanden umgebracht, aber Ende der 1960er Jahre seine Anhänger zu neunfachem Mord angestiftet.

Sein Bann ist ungebrochen: In Quentin Tarantinos neuem Film «Once Upon a Time in Hollywood» spielt er eine zentrale Rolle. Ebenso in «Mindhunter».

Werden Serienmörder in der Popkultur richtig dargestellt?

Meistens nicht. Kino-Serienmörder wie Hannibal Lecter («Hannibal», «Red Dragon», «Das Schweigen der Lämmer») werden zu charmanten Genies hochstilisiert. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. Es gibt zwar einige wenige Serientäter mit hohem IQ – etwa Edmund Kemper, der zehn Menschen ermordet hat. Im Durchschnitt allerdings liegt der Intelligenzquotient der erfassten Serientäter unterhalb dessen der Gesamtbevölkerung.

Warum faszinieren uns Serienmörder so?

Menschen mit einem normal ausgeprägten Respekt vor dem Leben anderer können nicht nachvollziehen, weshalb manche Täter so brutale Verbrechen an Wildfremden begehen können. Das macht den Reiz der Geschichten aus. «Morbide Neugier» ist laut Forschung das Schlagwort. So wie manche bei Autounfällen nicht wegsehen können, gilt das selbe für brutale Morde: True-Crime-Storys sind so etwas wie Geistergeschichten für Erwachsene.

Besonders Frauen scheinen sich für Serienmörder zu interessieren. Laut Psychiater Borwin Bandelow, der sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt, hängt das mit dem «Rotkäppchen-Syndrom» zusammen: Manche Frauen empfinden eine überhöhte Faszination für das Animalische.

(L'essentiel/cat)