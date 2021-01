Ex-​​«Bachelor» nervt Publikum mit Sex-​​Talk

Das Aussieben der Trash-Prominenz in der «Dschungelshow» geht in die nächste Runde. Nach zwei Camper-Gruppen pfercht RTL ein neues Trio in das Tiny House, das eigentlich seit gestern um das «Goldene Ticket» Richtung Australien kämpfen sollte. Doch schon kurz nach ihrem Einzug zücken Ex-«Bachelor» Oliver Sanne (34), Beauty-OP-Fan Christina Dimitriou (29) und «Prince Charming»-Zicke Sam Dylan (29) die Sex-Karte.

Seitdem werden auf achtzehn Quadratmetern fleißig Schmuddel-Geheimnisse ausgepackt und ausführlich intime Details besprochen. Eine willkommene Gelegenheit für «El Romantico» Sanne, der seine Mitbewohner mit Storys von seinen angeblich zahllosen Eroberungen beeindrucken will. Immerhin hat er als «Alphatier» einen gewissen Ruf zu verteidigen und verfolgt ein entsprechendes Beuteschema: «So ein ordentlicher Booty», malt er sich seine Traumfrau aus. «Das darf schon schön klatschen, wenn man da draufhaut.»

Zu viel Sex-Prahlerei. Auch für das Trash-TV-Publikum, das auf Twitter dem selbst ernannten Womanizer die Rechnung präsentiert. «Was für ein arrogantes Bätschloch», fasst ein User den prahlerischen Auftritt zusammen und auch andere können der Selbstdarstellung nichts abgewinnen.

«Was für ein ekelhafter Typ ist der Oliver bitte?» fragt sich die Community und meckert: «Hat der Ex-Bachelor auch noch andere Themen als sich und die Frauen?» Selbst von einem Vergleich mit Ex-Camper Bastian Yotta (..) ist die Rede, der nach frauenfeindlichen Aussagen ohnehin lieber Pornos für OnlyFans dreht.

Auf wen trifft die Aussage am Meisten zu?



„Mein Frauenbild ist aus dem Mittelalter“#IBES — Mario Hanousek (@mariohanousek) January 21, 2021

Bei der anschließenden Dschungelprüfung kam Sanne dann doch noch was anderes über die Lippen. Dank seiner richtigen Antworten im Quiz holte er für sein Team drei Sterne und sorgte beim abschließenden Zuschauer-Ranking für eine Überraschung: Im Moment liegt er auf den ersten Platz für den Einzug ins Halbfinale. Zumindest vorerst, denn seine selbstverliebten «Bachelor»-Anekdoten könnten ihm eventuell noch zum Verhängnis werden.

(L'essentiel/red)