Colin Kaepernick kämpft auf Netflix gegen Rassismus

«Colin in Black and White»

Colin Kaepernick war 2016 der erste NFL-Profi, der während der Nationalhymne auf die Knie ging. Der Quarterback setzte ein Zeichen gegen rassistische Polizeigewalt und verlor nach dem stillen Protest seinen Job.

Nun widmet Netflix dem Footballer eine Serie: «Colin hat eine Diskussion über Rassismus und Gerechtigkeit angestoßen, die weitreichende Folgen hatte», sagt die Showrunnerin Ava DuVernay («When They See Us») in einem Pressestatement. Colins Geschichte habe viel zu sagen über Identität, Sport, Protest und Widerstandsfähigkeit.

Schwarze Geschichten

In der sechsteiligen Miniserie soll diese Story erzählt werden, Kaepernick wurde als Kind von einer weißen Familie adoptiert, die Serie legt den Fokus auf Kaepernicks Jugend an der High School.



Jaden Michael spielt den jungen Colin Kaepernick, Nick Offerman und Mary-Louise Parker verkörpern die Adoptiveltern. Kaepernick selbst tritt als Erzähler auf: «Allzu oft sehen wir Schwarze Geschichten durch eine weiße Linse dargestellt», sagt er in einem Statement.

Authentische Perspektive

Gemeinsam mit DuVernay will Colin Kaepernick die Realitäten von schwarzen Menschen durch eine authentische Perspektive zeigen.

«Wir gehen den rassistischen Konflikten nach, mit denen ich als adoptierter Schwarzer in einer weißen Gemeinschaft während meiner Highschool-Zeit konfrontiert wurde», erklärt er.

«Colin in Black and White» gibt's ab dem 29. Oktober auf Netflix.

«Army of Thieves»

Im Mai wurde «Army of the Dead», der Zombie-Actionfilm von Jack Snyder, auf Netflix veröffentlicht. Darin spielt Matthias Schweighöfer den Tresorknacker Ludwig Dieter. Jetzt kommt seine Vorgeschichte auf den Screen.



Darin spulen wir sechs Jahre zurück: Ludwig ist ursprünglich Bankangestellter und absolut fasziniert von Hochsicherheits-Safes, er kennt alle möglichen Eckdaten.

Die Diebesbande

Die Überfall-Planerin Gwendolyn (Natalie Emmanuel) wird auf ihn aufmerksam und rekrutiert Ludwig für eine Diebesbande, die auf einen Raubzug durch Europa gehen soll. Dabei verbündet Ludwig sich mit drei Raub-Profis, die bei Interpol auf der Liste der meistgesuchten Kriminellen stehen.

Gemeinsam mit der Hackerin Korina (Ruby O. Fee), dem Fluchtfahrer Rolf (Guz Khan) und dem Actionhelden Brad Cage (Stuart Martin) soll er drei bekannte Tresore öffnen, die als unknackbar gelten.

«Army of Thieves» gibt's ab dem 29. Oktober auf Netflix.

(L'essentiel/Alisa Fäh)