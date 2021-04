Darum ist der «Bridgerton»-​​Hottie nicht bei Staffel 2

Die Kostümromanze «Bridgerton» zählt zu den erfolgreichsten Netflix-Eigenproduktionen in der Geschichte des Streaming-Giganten. Dafür haben laut Branchenblatt "Deadline" weltweit über 80 Millionen Abonnenten gesorgt, die sich die Liebesabenteuer der Familie Bridgerton seit ihrer Premiere im vergangenen Dezember nicht entgehen ließen. Deshalb fiebern die Fans auch gierig einer zweiten Staffel entgegen, die kürzlich in Produktion ging.

Bridgerton-Star nicht mehr in Staffel 2

Eine Nachricht lässt die "Bridgerton"-Fangemeinde allerdings enttäuscht zurück: Hauptdarsteller Regé-Jean Page (31) verkündete vor wenigen Tagen, dass er in den neuen Folgen nicht mehr als verführerischer Duke of Hastings zu sehen sein wird. Und das, obwohl Netflix ihn laut "Hollywood Reporter" eine saftige Gage von 50.000 US-Dollar pro Episode in Aussicht stellte. Das soll auch nicht der Grund für Pages Ausscheiden gewesen sein, sondern vielmehr die Diskussionen, die er sich hinter den Kulissen mit Produzentin Shonda Rimes (51) geliefert haben soll.

"Künstlerische Differenzen" mit Produzentin

Rhimes, die unter anderem auch für «Grey's Anatomy» verantwortlich zeichnet, plant, in den neuen Folgen die Figur des Dukes in den Hintergrund zu rücken. Dafür soll die Liebessuche von Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) in den Fokus rücken – ganz wie im zweiten Band der Buchreihe, auf der der Netflix-Hit basiert. Eine Entwicklung, die schließlich zu künstlerischen Differenzen mit Regé-Jean Page geführt haben soll.

«Er war nicht glücklich mit dem, was für seinen Charakter in Staffel 2 geplant war», so ein Insider gegenüber «PageSix». «Er hätte zwar weiterhin eine Rolle gespielt, aber wäre nicht der Mittelpunkt der Show gewesen.» Darüber hinaus habe der Darsteller bereits eine ganze Reihe anderer «interessanter und heraufordernder Rollen» bekommen, heißt es.

(L'essentiel/red)