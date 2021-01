Ex-​​Dschungel-​​Kandidat Ortega schockt Publikum

Mit langem lockigen Haar und einem Cowboy-Hut kam der Reality-TV-Darsteller David Ortega (35) am Montag in die «Dschungelshow». «Der Dschungel hat mehr aus mir gemacht», sagte Ortega, worauf ein minutenlanger Monolog folgte.

2016 war der Deutsche Teil des Dschungelcamps, doch er blieb nicht lange bei diesem Thema. Schnell schweifte er zu den Germanen und ihren offenen Hütten im Wald ab. «Wir sollten wieder die Eiche anbeten», so Ortega und fuhr fort: «Wir waren Export-Weltmeister und sollten wieder versuchen, dorthin zu kommen.»

Der «Köln 50667»-Schauspieler erklärte kryptisch sein Ziel als Schauspieler: «Ich will eine Referenz symbolisieren als Status ‹Dschungel und raus in die Stadt und wieder zurück›.» Was wohl heißen soll, dass er mit einem neuen Look mehr Charaktere bedienen will.

Die Zuschauer sind verwirrt

Reaktionen auf den außergewöhnlichen Auftritt des Schauspielers ließen nicht lange auf sich warten. Auf Twitter gab es verwirrte, geschockte und amüsierte Reaktionen zu seinem «Dschungelshow»-Auftritt sehen.

Dem User @Rohrenmohre sind die verwirrten Aussagen eigentlich egal, er konzentriert sich belustigt auf die Reaktionen der anderen Anwesenden der Show.

@Neu_Dis hat es auf den Punkt gebracht: Der Dschungel lebt in Ortega weiter.

Dieser User denkt, dass es ein geplanter Auftritt des Schauspielers ist, um an neue TV-Rollen zu kommen.

Sven spricht für uns alle: Wir sind einfach total verwirrt.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)