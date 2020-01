«Alle kommen zum Höhepunkt!»

US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (47) ist bekannt dafür, auf ihrem Lifestyle-Portal «Goop» unkonventionelle Heil- und Wellness-Methoden zu promoten. Sie verkauft dort beispielsweise Steamer für den Intimbereich und Jade-Eier, die in die Vagina eingeführt werden, um den Beckenboden zu trainieren.

Ein am Montag veröffentlichter Trailer zu ihrer neuen Netflix-Show «The Goop Lab» zeigt jedoch: Diese Gadgets wirken schon fast gewöhnlich, verglichen mit den abgefahrenen Praktiken, die in der Doku-Serie thematisiert werden.

«Goop»-Gründerin Paltrow steht auf dem Werbeplakat zur Serie vor einer Vulva-Illustration. Dazu der Slogan: «Erreiche neue Tiefen.» Aha.

Gwyneth Paltrow welcomes you to The Goop Lab on January 24 pic.twitter.com/ZzeEEbAy9L