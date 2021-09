«Bachelorette» und Raphael lassen es langsam angehen

Eine turbulente Staffel geht zu Ende. Die «Bachelorette 2021» musste so einiges einstecken. Zuschauer fanden Maxime Herbord (26) langweilig und beschimpften sie so sehr, dass sogar RTL sie öffentlich in Schutz nahm. Ihre Favoriten haben sie ohne jegliche Vorwarnung sitzen lassen. Und die ganz große Liebe scheint sie in ihrem Auserwählten auch nicht gefunden zu haben – oder doch?

Nach einem doch eher unspektakulären Finale sorgte Frauke Ludowigs anschließendes Wiedersehen für das, auf das die Zuschauer sehnsüchtig gewartet haben: Drama, böse Blicke, ein paar fiese Gerüchte und Männer-Zickereien. Besonders Aussteiger Julian hatte Klärungsbedarf und behauptete zumindest, eingesehen zu haben, dass sein Verhalten nicht immer ganz Gentleman-like war. Streitlustig war der Hamburger dennoch – so sehr, dass die eigentliche Frage («Sind Maxime und Raphael denn nun ein Paar?») fast schon etwas in Vergessenheit geriet.

Wie jedes Jahr wurde das Geheimnis am Ende der Sendung aber doch noch gelüftet. Die Antwort? Wäre sie ein Facebook-Status: «Es ist kompliziert.» Die beiden hätten sich seit Drehschluss dreimal getroffen, ein Paar seien sie bisher aber nicht. Raphael ließ es sich dennoch nicht nehmen, ein Pärchen-Bild zu posten. «Ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird», schreibt er hinzu. Bleibt abzuwarten, ob die Gefühle sich «off camera» doch noch weiterentwickeln.

(lm/L'essentiel)