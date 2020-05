So klingt «Let's go to the Mall» in Corona-​​Zeiten

Fans der Sitcom "How I Met Your Mother" kennen die Gesangsqualitäten von Schauspielerin Cobie Smulders, deren Figur Robin in der Serie eine Vergangenheit als Teenie-Popstar hatte. Besonders ihr Ohrwurm «Let's Go To The Mall», den sie in der Serie singt, ist bei Fans längst ein Hit.

Nun hat die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account ein Video gepostet, in dem sie eine angepasste Version des Liedes singt. Am heimischen Klavier trällert sie nicht mehr «Let's Go To The Mall» («Lasst uns ins Einkaufszentrum gehen») sondern mit Bezug auf die Corona-Pandemie «Let's All Stay at Home» - «Lasst uns alle daheim bleiben».

Die Fans finden die Gesangseinlage super und schweben zwischen Nostalgie und Wehmut. Smulders postete das Video zusammen mit einem Spendenaufruf für Wohltätigkeitsorganisationen, die nicht nur in der Corona-Krise von Armut betroffenen Familien helfen.

(L'essentiel)