Endlich kennen wir Baby Yodas wahren Namen

Selbst falls du «Star Wars» konsequent ignorierst (wobei wir dann fragen müssen: Was zum Teufel ist los mit dir?), bist du in den vergangenen zwölf Monaten an ihm nicht vorbeigekommen: Baby Yoda. Der kleine grüne Kerl ist der nicht sehr heimliche Star der Disney+-Serie «The Mandalorian», sein Name aber blieb zwölf Episoden lang ein Geheimnis.

Nein, er heißt nicht «Baby Yoda» – so wird er in der Serie nicht mal genannt. Diesen Spitznamen hat ihm die Community gegeben und er ist durchaus nachvollziehbar, sieht das knuffige Bündel doch aus wie eine viel jüngere und weit weniger schrumpelige Version des berühmten Jedi-Meisters Yoda. In «The Mandalorian» war er bislang als das bekannt, was er eben ist: The Child (das Kind). In der neusten Folge «The Jedi» wurde nun sein wahrer Name enthüllt.

Falls der Titel noch nicht Hinweis genug war: Wir reisen jetzt in eine weit, weit entfernte Galaxis und sie ist voller Spoiler.

Okay?

Gut.

Auf der Suche nach einer oder einem Jedi, die oder der sich dem machtbegabten (du weißt schon: Die Macht, the Force, Dinge nur mit der eigenen Willenskraft bewegen und Stormtroopern mit einer Handbewegung erklären, dass das nicht die Droiden sind, die sie suchen) Child annimmt, trifft der titelgebende Mandalorianer (Pedro Pascal) auf dem Planeten Corvus auf Ex-Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson), bekannt aus den Animationsserien «Star Wars: The Clone Wars» und «Star Wars Rebels».

Während wir bislang nur cute Brabbel-Laute vom Child wahrgenommen haben, kann sie dank der Macht gedanklich mit ihm kommunizieren und erklärt Mando daraufhin fast schon beiläufig: «Grogu und ich können gegenseitig unsere Gedanken fühlen.» Und Mando so – wie absolut alle, die die Episode geschaut haben: «Grogu?» Ahsoka: «Ja, das ist sein Name.» Als der Titelheld dann nochmals «Grogu» sagt, reagiert Baby Yoda, äh, The Child, ach, Grogu direkt darauf.

Jep. Baby Yoda heißt eigentlich Grogu.

Bislang spekulierten Fans (und damit auch wir) darauf, dass sein Name mit einem Y beginnt, weil die einzigen bisher bekannten Vertreter seiner Spezies (deren Namen wir nach wie vor nicht kennen) Yoda und Yaddle (eine Jedi aus der Prequel-Trilogie) heißen. Der Name Grogu hat wohl keine tiefere Bedeutung – er soll wahrscheinlich einfach überraschen.

Baby Yoda überlebte die Order 66

Ahsoka erfährt von Grogu zudem noch ein bisschen etwas zu seiner Herkunft. Er wuchs im Jedi-Tempel auf Coruscant (in den Prequels siehst du ihn häufig) auf, wo er von verschiedenen Jedi-Meistern trainiert wurde. Als der Oberste Kanzler Palpatine aka Darth Sidious in «Revenge of the Sith» die Order 66 ausrief und die Klonkrieger somit beauftragte, alle Jedi zu töten – Anakin «fünf vor Darth Vader» Skywalker übernahm die ruhmreiche Aufgabe, die Jünglinge umzubringen –, wurde Grogu in Sicherheit gebracht.

Von wem, ist noch nicht bekannt. Auch nicht, was danach mit ihm passierte. Er habe aber eine lange Zeit alleine verbracht und erinnere sich nur noch «dunkel» daran. Und dann fand Mando ihn am Ende der allerersten Episode.

Wir dürfen davon ausgehen, dass wir in den kommenden drei Folgen der zweiten Staffel und wohl auch in den nächsten Seasons von «The Mandalorian» mehr über die Herkunft von Baby Yoda, äh, The Child, ach, Grogu erfahren – und welche Rolle er im «Star Wars»-Universum spielt.

