Luxemburger Claude schockt mit Liebesbeichte

Folge 5 von «Claudias House of Love» war die Folge der Offenbarungen. Claudia Obert ist wundersamerweise ein Mensch, Thomas Mario gibt es auch in nüchtern und Claude aus Luxemburg hat gelogen – aber der Reihe nach. In der überraschend emotionalen Folge der Liebesshow auf Joyn zeigt die sonst so fröhliche 59-jährige Freundin teurer Prickelbrause ihre emotionale und sensible Seite. Übermannt von der Angst, alleine aus der Sendung zu gehen, gesteht sie ihrem Herzensitaliener Toni ihre Einsamkeit.

«Ich bin immer allein», erzählt sie nicht ohne ein paar Tränchen. Sie lache zwar immer, habe aber einfach Angst, auch im Alter alleine zu bleiben – deshalb wolle sie sich in der Show gerne noch einmal verlieben. Bei so viel Offenheit fällt sogar Thomas Mario auf, dass seine Angebetete eine ganz außergewöhnliche Eigenschaft hat: «Die Frau ist ein Mensch», kombiniert der Captain Obvious des Hauses. Möglicherweise kam ihm bei der Eingebung aber auch zugute, dass er seit seinem Einzug zum ersten Mal das Champagnerfrühstück ausgelassen haben scheint.

Tröstet den Menschen Claudia: Thomas Mario © Joyn

Auch ein Mensch, aber keine Frau, ist Kandidat Claude. Gefühle hat er aber trotzdem, wie er schon bald in einem dramatischen Breakdown beweisen will. Nachdem er üblicherweise Kaspereien mit seinen Mitbewohnern anzettelt, energisch darlegt, weshalb Kandidat Kai eigentlich «total boring» sei («Ihm fehlt einfach Sexappeal, ihm fehlt einfach Power», zusammengefasst: «Er ist so ein bisschen wie eine Schlafpille») und noch sichtbar Spaß bei frivolen Massagespielchen mit Claudia hat, geht es Claude doch sehr, sehr plötzlich sehr, sehr schlecht. Nicht mal mit seinem Bestbuddy Toni will er über den hereinbrechenden Kummer sprechen, der ihm so «den Bauch zerreißt».

Stattdessen bittet der Luxemburger Claudia kurz vor der Entscheidung zum Einzelgespräch und präsentiert ihr eine kleine Bombe, die der geneigte Zuschauer schon kommen sah. «Ich war dir gegenüber nicht ganz ehrlich» beichtet der 44-Jährige. Es gäbe da jemanden, von dem er nicht loslassen könne, das sei ihm im «House of Love» klar geworden und deshalb müsse er gehen. Trotz der On-Off-Beziehung zu Hause habe er gehofft, sich bei der Show zu verlieben – oder zumindest ein Geschäft mit ihr aufzubauen. Zu viel für die Unternehmerin. Sie muss sich nach dem großen Glas reinen Wein von Claude mit einem Schluck Champagner erstmal wieder berappeln. «Das ist hier keine Liebeskummerpraxis», ist sie sichtlich sauer. Sie suche Männer und keine Ersatzteile – weshalb sie Claude dann auch recht schnell loswerden will: «Mach du dein Ding und ich meins, ich kipp mir jetzt erst mal einen.»

Vorbei sind also die Pläne, sich Claude als smarten Liebhaber zu engagieren. Wegen des freiwilligen Abgangs bleiben die übrigen fünf Männer vorerst alle im Haus. Zumindest sofern Claudia es sich nicht noch anders überlegt und doch keinen Mann mehr will. Eine Alternatividee hätte sie schon. «Vielleicht geh ich doch zum Hundezüchter und hol mir nen Welpen.»

