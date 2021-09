So feministisch hast Du Cinderella noch nie gesehen

«Cinderella»

Amazon Primes Neuverfilmung lehnt sich an das alte Märchen an, ist aber in der Gegenwart angekommen: Nach dem Tod des Vaters lebt Cinderella bei ihrer Stiefmutter Vivian (Idina Menzel) und deren beiden Töchtern.



Cinderella muss im Keller wohnen und wird von der Familie unterdrückt, bis sie es an den Ball von Prinz Robert (Nicholas Galitzine) schafft.

Das ist neu

Der zeitlaute Twist: Diese Cinderella trägt Hosenanzüge und träumt nicht von einem Leben als Prinzessin, sondern will als Schneiderin ihren eigenen Laden eröffnen. Den Traum schmeißt sie auch nicht hin, als sie sich in den Prinzen verliebt.



Die gute Fee namens Fab G (Billy Porter) stärkt ihr dabei den Rücken. «Magie hat kein Gender. Das hier ist ein klassisches Märchen für die neue Generation», sagt Billy Porter zu «CBS» über die sonst weiblich besetzte Feen-Rolle. Junge Menschen seien bereit: «Es sind die Erwachsenen, die die Sachen verlangsamen.»

Cinderella ist selbständig

«Ich habe das Gefühl, einige Märchen zeigen verstaubte Werte und widerspiegeln Frauen nicht wirklich», so Cabello zur «Vogue». Diese Cinderella sei anders: «Sie will sich selbst retten und braucht dazu keinen Prinzen oder sonst jemanden.»



Hinter dem Film steckt Talkmaster James Corden, der die Idee für die Neuverfilmung hatte und zum Produktionsteam gehört (und im Film übrigens als Maus verkleidet auftaucht).

«Afterlife of the Party»

«Cinderella» gibt's ab dem 3. September auf Amazon Prime.

Partys stehen in Cassies (Victoria Justice) Leben an erster Stelle. Für ihren 25. Geburtstag sollen mehrere Tage durchgefeiert werden. Doch dann stirbt Cassie, als sie auf dem WC betrunken stürzt – am Tag vor ihrer Geburtstagswoche und direkt nach einem heftigen Streit mit ihrer besten Freundin Lisa (Midori Francis).

Im Raum zwischen Leben und Tod erfährt sie vom Schutzengel Val (Robyn Scott), dass sie auf dem besten Weg in die Hölle ist.

Chance zur Wiedergutmachung

Cassies letzte Chance: Sie wird für fünf Tage zurück ins Leben geschickt und soll sich um alle Menschen kümmern, die sie auf ihrem Egotrip vernachlässigt hat – unter anderem Lisa, die seit der Kindheit hinter ihr steht.

Es sei wichtig, dass junge Frauen weibliche Freundschaften auf dem Screen sehen, sagt Victoria Justice bei «Bustle»: «Und zwar auf eine Art, wo Frauen nicht nur über Männer sprechen.»

«Afterlife of the Party» gibt's ab dem 2. September auf Netflix.

(L'essentiel/Alisa Fäh)