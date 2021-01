So skurril ist die neue Marvel-​​Serie «WandaVision»

Endlich gibt es neuen Marvel-Content: die skurrile 30-minütige Serie «WandaVision» im Sitcom-Stil startet am 15. Januar auf Disney+. Auf Twitter ist die Begeisterung groß: «Morgen wird sich endlich mein Disney+ Abo auszahlen, welches ich seit fast einem Jahr habe», freut sich ein Fan.

Vision (Paul Bettany) lebt mit Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) zusammen. Die beiden haben sich in einer amerikanischen Kleinstadt niedergelassen und das Ganze wirkt unheimlich harmonisch, bis sie merken, dass in der Nachbarschaft nichts so ist, wie es scheint.

Im Gegensatz zu den Marvel-Kinofilmen setzt «Wandavision» weniger auf Action. Die Mini-Serie kommt eher als Sitcom im Wandel der Zeiten daher, das Paar durchlebt verschiedene TV-Jahrzehnte, die sich visuell zeigen. In jeder Folge wird eine andere Sitcom parodiert, darunter «Verliebt in eine Hexe», «Drei Mädchen und Drei Jungen» und «The Dick van Dyke Show».

(L'essentiel/red)