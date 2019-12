Fans verreißen «Baby Yoda»-​​Merchandise

baby yoda is the greatest thing to happen this decade pic.twitter.com/wCG4gz1dhl — Star Wars Stuff (@starwarstuff) December 3, 2019

Seit Baby Yoda erstmals in der neuen Disney-Star Wars-Serie «The Mandalorian» erschien, sind die Fans aus dem Häuschen. Der Mini-Jedi wurde sofort zum Meme-Hit, kein Fan kommt zur Zeit am bereits 50-Jährigen - der übrigens nichts mit seinem berühmten Namenszwilling zu tun hat - vorbei. Offiziell heißt Baby Yoda nämlich «The Child».

Das Netz postet wie verrückt, aber Mutter-Konzern Disney traf der Wirbel um den süßen Zwerg vollkommen unvorbereitet. Mit «Star Wars»-Merchandise vom der Puppe bis zur Türmatte macht der Mauskonzern Milliarden, den unwiderstehlichen Zwerg ließen die Marketinggurus links liegen.

Erst als sich der überwältigende Erfolg des Mandalorian-Maskottchens abzeichnete, kam auch Disney in die Gänge. Inzwischen sind T-Shirts, Taschen und Co im Handel. Doch die Nerds spotten trotzdem. Durch die Zeitnot sind die Produkte lieblos ausgefallen, so die Kritik. Der Verdacht der Fan-Community: Es werden bessere Goodies nachkommen und Interessierte müssen erneut tief in die Tasche greifen, um sich Baby Yoda nach Hause zu holen.

(L'essentiel)