Bachelor-​​Affäre eskaliert im RTL-​​Sommerhaus

Nachdem Georgina Fleur (30) mit ihrem Verlobten Kubi (41) wegen einer respektlosen Spuckattacke auf Andrej Mangold (33) ihren Aufenthalt im« Sommerhaus der Stars» abrupt beendeten, steht der Ex-«Bachelor» erneut im Zentrum des Krawalls. Denn keine Geringere als seine Verschmähte Eva Benetatou (28) rollte mit ihrem neuen Lebenspartner Chris (31) in die TV-WG. In der Flirt-Show musste sich Eva 2019 noch gegen ihre Konkurrentin Jenny (26) geschlagen geben, doch diesmal will sie das Feld nicht ohne Weiteres räumen.

Evas überraschender Einzug ist vor allem Jenny ein Dorn im Auge. «Ich will diese Frau einfach nicht um mich herum haben», erklärt sie. «Ich will sie nicht sehen, ich will sie nicht riechen und ich will sie nicht hören.» Vor dem «Bachelor»-Finale landeten Eva und Andrej gleich zwei Mal im Bett, obwohl er sich schlussendlich doch für Jenny entschied. Die gekränkte Zweitplatzierte will im Sommerhaus mit dem Promi-Pärchen abrechnen: «Er wusste ja angeblich schon nach dem ersten Kuss, dass Jennifer seine Auserwählte ist», meckert Eva. «Wieso schläft er dann mit mir? Warum gehen die da als Traumpaar raus, wenn er doch eigentlich gar nicht so korrekt war?» Sie hat es sich auf die Fahnen geschrieben, dem TV-Publikum das «wahre Gesicht» des ehemaligen Rosenkavaliers zu zeigen.

Ein Plan, der ordentlich nach hinten losgeht. Denn die Aussprache, auf die es Eva mit Andrej und Jenny anlegt, missglückt auf ganzer Linie. «Das Thema ist durch mit ihr», erklärt Andrej. «1,5 Jahre hat sie nur Bullshit erzählt.» Sie habe sowohl Jenny als auch ihn medienwirksam durch den Dreck gezogen. Auf ein Versöhnungsangebot pfeift er und bemerkt spitz: «Die Ironie kotzt mir aus den Ohren».

Auch andere Sommerhaus-Bewohner schlagen sich auf die Seite von «Team Bachelor». «Da hätte man schon vorher aufeinander zugehen können, wenn man Interesse hat», bemerkt Kandidat Henning (30). «Ohne, dass die Kameras leuchten.» Schlimmer geht es in seinen Augen nicht mehr. «Und das noch vor ihrem eigenen Freund, mit dem sie verlobt ist. Für mich persönlich ein No-Go.»

