«Einer hat sogar auf den Boden gekackt»

Ein 116 Quadratmeter Haus in dem kleinen Örtchen Satzvey in der Eifel (Deutschland) ist Schauplatz der neuen Prosieben-Show «Get the F*ck out of my House». 100 einander völlig fremde Menschen wohnen vier Wochen lang unter einem Dach. Wer es bis zum Schluss aushält, dem winken 100.000 Euro.

Klingt eigentlich nach leicht verdientem Geld, wären da nicht nur zwei winzige Badezimmer mit jeweils einer Toilette. Die Ex-Kandidatin Sunny Woodpecker (29) hat nun gegenüber der «Bild»-Zeitung verraten, wie schlimm es wirklich im Ekel-Haus zugeht.

Fäkalien, Dreckspiele oder Streitigkeiten: Welches unzivilisierte Verhalten die 100 Kandidaten auf engstem Raum entwickeln, erfahren Sie in der Bildstrecke.

(L'essentiel/kao)