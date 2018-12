Netflix zeigt neuen «Stranger Things»-​​Trailer

Lange war es ruhig um «Stranger Things», nachdem die Macher der Serie sich bewusst mehr Zeit für die Produktion der dritten Staffel gelassen haben. Im kommenden Jahr ist es endlich wieder so weit und die Marketing-Maschine wird langsam, aber sicher von der Streaming-Heimat Netflix angeworfen.

Der neue Teaser zeigt allerdings keine neue Szenen, sondern blendet nur die Episoden-Namen der dritten Staffel ein, über deren Bedeutung bereits jetzt in der Fangemeinde spekuliert wird.

«Suzie, hörst du mich?» – «Suzie Do You Copy?» «Ratten» – «The Mall Rats» «Die verschwundene Rettungsschwimmerin» – «The Case of the Missing Lifeguard» «Der Sauna-Test» – «The Sauna Test» «Der Ursprung» – «The Source» «Der Geburtstag» – «The Birthday» «Der Biss» – «The Bite» «Die Schlacht von Starcourt» – «The Battle of Starcourt»

Besonderes Interesse erregt der englische Name der zweiten Episode, der auf den Kevin Smith-Klassiker «Mallrats» anspielt und scheinbar auch Gerüchte bestätigt, dass die dritte Staffel in einem Einkaufszentrum spielen könnte. Darauf deutete auch schon der erste Teaser für die dritte «Stranger Things»-Staffel.

(L'essentiel)