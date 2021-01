«Sex and the City» kehrt nun definitiv zurück

Die Kultserie «Sex and the City» bekommt ein Revival. Nachdem in den vergangenen Jahren schon oft spekuliert wurde, ob die Serie nach sechs Staffeln und zwei Kinofilmen noch einmal zum Leben erweckt wird, bestätigte der US-Streamingdienst HBO Max in der Nacht auf Montag (Luxemburger Zeit) überraschend zehn neue Episoden, die die Handlung von «Sex and the City» fortführen werden.

Unter dem Titel «And Just Like That» – eine Referenz zur Narration im englischen Originalton von «Sex and the City» – werden die Hauptfiguren Carrie, Miranda und Charlotte in der Miniserie laut einer Medienmitteilung dabei begleitet, wie sie die «komplizierte Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern» navigieren.

Fast der ganze Original-Cast ist zurück

Ein erster Teaser auf Social Media zeigt, dass Fans auch in den neuen Folgen zudem ganz viel New-York-Feeling erwartet:

Die drei Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker (55), Cynthia Nixon (54) und Kristin Davis (55) werden für «And Just Like That» nicht nur in ihre alten Rollen schlüpfen, sondern auch als Produzentinnen des Revivals fungieren. Die Dreharbeiten für das nächste Kapitel von «Sex and the City» sollen bereits im Frühling losgehen.

Aber eben nur fast

Eine Person, die dann offenbar nicht dabei sein wird, ist Kim Cattrall (64). Die vierte Hauptdarstellerin des originalen Casts wird in der Medienmitteilung von HBO Max nicht erwähnt, weshalb davon auszugehen ist, dass sie nicht in ihre Rolle als Samantha zurückkehren wird.

In der Vergangenheit hat Cattrall bereits mehrfach öffentlich betont, dass sie mit «Sex and the City» abgeschlossen hat und kein Interesse an einem Reboot oder Revival hat. Wie die Serie mit der Abwesenheit der originalen Samantha umgehen wird, ist noch unklar.

Einen offiziellen Sendetermin für «And Just Like That» gibt es noch nicht. In den USA werden die zehn Episoden über HBO Max ausgestrahlt. Ob hierzulande ein Vertriebspartner gefunden wird oder HBO Max bis dahin gar selber ins Luxemburger Streaminggeschäft eingestiegen ist, bleibt vorerst offen.

(L'essentiel/Angela Hess)