So kannst du gratis Netflix schauen

Ab sofort sind diverse Netflix-Inhalte kostenlos verfügbar – komplett ohne Account oder Abo. Auf der entsprechenden Website gibt es etwa Filme wie den Oscar-Streifen «Die zwei Päpste», «Bird Box» mit Sandra Bullock und die Adam-Sandler-Komödie «Murder Mystery». Auch Serien sind vertreten, hier aber jeweils nur die erste Folge: «Stranger Things», «Elite», «Boss Baby: Wieder im Geschäft», «When They See Us», «Liebe macht blind», «Unser Planet» und «Grace and Frankie».

«Wir prüfen verschiedene Marketingaktionen, um neue Mitglieder zu gewinnen und ihnen ein großartiges Netflix-Erlebnis zu bieten», heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens gegenüber Gadgets360.

(L'essentiel/red)