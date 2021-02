«Brooklyn Nine-​​Nine» endet mit der achten Staffel

Am Donnerstagabend (Luxemburger Zeit) hat der US-Sender NBC bekanntgegeben, dass die kommende achte Staffel der beliebten Cop-Comedy «Brooklyn Nine-Nine» auch die letzte sein wird. Einen konkreten Grund dafür nannten die Verantwortlichen nicht – die Zuschauer*innenzahlen gingen zwar zurück, waren aber nach wie vor gut.

Die weitreichenden Proteste gegen Polizeigewalt in den USA sowie die Black-Lives-Matter-Bewegung dürften aber eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung gespielt haben. Eine Serie über (heldenhafte) Cops bekommt in diesem Kontext einen sehr bitteren Beigeschmack – vor allem, wenn es sich dabei um eine Comedy-Serie handelt.

Vier fertige Episoden wurden komplett gekickt

So wurde denn ein Teil der zehn (ja, es sind nur zehn, Jesses) nun finalen Episoden in der Folge der Proteste im Frühling und Sommer 2020 komplett umgeschrieben, wie Terry Crews (52, spielt Terry Jeffords) im Juni gegenüber «Access Daily» verriet: «Vier fixfertige Folgen haben sie komplett in den Abfall geworfen, «wir müssen von vorne beginnen.» Und Andy Samberg (42, spielt Hauptfigur Jake Peralta) sagte vergangenes Jahr zu «GQ»: «Was wir gerade von der Polizei sehen, ist alles andere als witzig. Da gibt's keinen Grund zu lachen.»

Wie der Zeitgeist in der Serie umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Sicher aber ist, dass besagter Richtungswechsel und die anhaltende Pandemie die Produktion der Season verzögert haben, weshalb sie frühestens im Herbst 2021 im US-TV anlaufen wird.

Die News ist traurig, die Wartezeit bis zum Finale lange. Darum hier das Statement von Showrunner Dan Goor (45), damit sich zu deinen bitteren Tränen auch einige der Rührung gesellen können:

Und weil Goor seine Message mit dem B99-Running-Gag «Title of Your Sex Tape» abschließt (und der Schreiber dieser Zeilen seit Jahren keine Konversation mehr ohne diese Punchline führen kann – auf dem Betreibungsamt wird das jeweils etwas unangenehm), gibts hier alle «Titles of Your Sex Tape» bis und mit Staffel sechs:

Staffel sieben von «Brooklyn Nine-Nine» lief Anfang 2020 im US-Fernsehen und gibts neu bei Netflix im Stream

(L'essentiel/Schimun Krausz)