Thomas Gottschalk kehrt mit «Wetten, dass..?» zurück

Fans der Kult-Sendung «Wetten, dass..?» dürfen sich freuen: Wie das ZDF in einer Mitteilung schreibt, kommt die Show nun definitiv zurück! Klar ist auch: Thomas Gottschalk wird die beiden für 2022 und 2023 angekündigten Sendungen moderieren.

Im vergangenen November flimmerte anlässlich des 40-Jahre-Jubiläums eine einmalige Comeback-Sendung der beliebten Familienshow über die Bildschirme. Das TV-Spektakel sorgte für Traumquoten. Rund 13,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich das TV-Spektakel im deutschsprachigen Raum an.

Auch beim Publikum in der Messehalle in Nürnberg gab es an diesem Samstagabend kein Halten: Mit stehendem Applaus, riesigem Jubel empfingen sie den Moderator.

(L'essentiel/Toni Rajic)