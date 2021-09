Die Ochsenknechts bekommen eine eigene Show

Reality-TV-Fans aufgepasst: Nach den Geissens, Wollnys und Katzenbergers kommen nun die Ochsenknechts. Anfang 2022 soll auf Sky die neue Serie «Diese Ochsenknechts» anlaufen – angelehnt an das US-amerikanische Erfolgsformat «Keeping Up With The Kardashians», in dem es in 20 (!) Staffeln um das Leben des Kardashian-Jenner-Clans geht. Laut «Bild» haben die Dreharbeiten für «Diese Ochsenknechts» bereits begonnen.

Erstmals wird die Familie um Mama Natascha Ochsenknecht gemeinsam vor der Kamera stehen und die Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Alltag abseits des roten Teppichs mitnehmen. Das teilte das ehemalige Model auch auf seinem Instagram-Profil mit. Nur Ex-Mann Uwe Ochsenknecht (65) wird nicht dabei sein, dafür aber Nataschas Mutter Bärbel (80).

Gedreht wird in Graz und auf Mallorca

Schauplätze werden der Hof von Tochter Cheyenne (21) und ihrem Freund Nino (25) in Graz sowie Wilson Gonzalez’ (31) Bar und Nataschas Wohnung in Berlin sein. Ebenso im Süden soll gefilmt werden – und zwar auf der spanischen Baleareninseln Mallorca, wo die 57-Jährige ein neues Haus für ihre Familie sucht.

Pikantestes Thema der Serie: die Trennung von Jimi und Yeliz

Spannend dürften die Szenen mit Jimi Blue Ochsenknecht und der hochschwangeren Yeliz Koc (27) werden. Das Paar trennte sich vor wenigen Wochen und die Beziehung zwischen den beiden ist weiterhin höchst angespannt. Seit dem Beziehungs-Aus distanziert sich die Ex-«Bachelor»-Teilnehmerin nämlich von den Ochsenknechts und macht vor allem Natascha schwere Vorwürfe. Sie bezeichnete ihre Ex-Schwiegerfamilie in spe als «manipulativ». Die Ochsenknecht-Mutter weist bislang alle «Schwiegermonster»-Anschuldigungen zurück.

Trotz der familiären Differenzen bleiben Jimi und Yeliz offenbar weiterhin ein Teil der Reality-Serie, sogar ihre Trennung soll darin zum Thema gemacht werden. Pikant: Es wird auch noch dann weiter gedreht, wenn die Tochter der beiden auf der Welt ist – und das kann jeden Moment soweit sein.

(L'essentiel/Katrin Ofner)