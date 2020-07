HBO startet erstes «Game of Thrones»-​​Prequel

Das Finale der bahnbrechenden Fantasyserie «Game of Thrones» hinterließ beim TV-Publikum nach acht Staffeln einen bitteren Nachgeschmack. Über den Ausgang der der beliebten TV-Serie gingen die Meinungen so sehr auseinander, dass Fans sogar Petitionen für eine Neufassung des ihrer Meinung nach unrühmlichen Endes zu erwirken. Mit einem spektakulären Prequel will der US-Sender HBO anscheinend jetzt die Wogen glätten.

Laut Entertainment Weekly hat man bereits mit dem Casting für die mit Spannung erwartete Vorgeschichte begonnen. Im Mittelpunkt der zehnteiligen neuen Serie soll das Herrschergeschlecht der Targaryens stehen. Das Material für "House of the Dragon" legt Autor George R.R. Martin (71) mit seinem 900-Seiten-Werk «Feuer und Blut - Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros» vor. Für die filmische Umsetzung sollen Ryan Condal und Miguel Sapochnik verantwortlich zeichnen, die bereits einige «Game of Thrones»-Episoden realisierten.

Die neue TV-Show soll als Ersatz für ein bereits verworfenes Prequel dienen. Die erste Folge von «The Long Night» mit Oscarpreisträgerin Naomi Watts (51) war bereits fertig gedreht, verschwand aber in den Archiven, noch bevor sie auf Sendung gehen konnte. Mehr Begeisterung erwartet man sich von «House of the Dragon», das 2022 für Furore auf den TV-Bildschirmen sorgen soll.

(L'essentiel/red)