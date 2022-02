Kultserie «Futurama» feiert 2023 ihr Comeback

Zweimal wurde «Futurama», die zweite Serie von «The Simpsons»-Schöpfer Matt Groening, bereits abgesetzt: 2003 nach vier Jahren bei Fox und 2013 nach fünf Jahren bei Comedy Central. Jetzt hat die Internet-Plattform Hulu, deren Inhalte bei uns bei Disney+ laufen, für 2023 zwanzig neue Episoden angekündigt.

«Es ist eine echte Ehre, noch einmal die triumphale Rückkehr von 'Futurama' anzukündigen», meint Groening in einer Pressemitteilung, «bevor wir dann wieder abrupt gecancelt werden.» Die neuen Abenteuer des Pizzaboten Fry, der nach 1000 Jahren Kälteschlaf in der Zukunft aufwacht, werden bereits ab Ende Februar in Prodution gehen.

(L'essentiel/red)