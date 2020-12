So würde die Krise bei den «Gilmore Girls» ablaufen

Wie wäre es, wenn die Corona-Pandemie im fiktiven Kleinstädtchen Stars Hollow aus der Serie «Gilmore Girls» stattfinden würde? Wie würden Rory, Lorelei und Co. sich während der Krise verhalten?

Der Comedian Mike DiCenzo hat darauf eine Antwort parat. Denn er hat sich überlegt, wie die Charaktere der Serie auf die Pandemie reagieren würden und dies auf Twitter geteilt.

"How Gilmore Girls characters would respond to the pandemic" (a thread)



Lorelai - makes her own masks from old concert T-shirts, has re-watched every movie made before 1950, uses Covid as an excuse to get out of Friday Night Dinners, but then has to Zoom into them