«Voice»-​​Kandidaten verweigern Sido-​​Song

Die Juroren waren ziemlich baff, als die zwei «The Voice»-Kandidaten Antonio Esposito (29) und Alex Hartung (29) ihnen erklärten, dass sie «Mein Block» von Rapper Sido nicht performen wollen.

Der Song sei zu krass: «Ich bin sehr gut erzogen und hätte danach so oft in den Beichtstuhl gehen müssen, dass ich da wahrscheinlich nie wieder rausgekommen wäre», erklärt Alex. Antonio sieht das ähnlich: «Ich finde, das gehört nicht in so eine Fernsehsendung.» Juror Rea Garvey zeigt sich überrascht: «Wir dachten, als Rapper ist das Teil der Sprache, die man nutzt, um zu provozieren.»

Damit alle zufrieden sind, schlagen die Juroren vor, den Text des Songs einfach umzuformulieren – mit Erfolg: Am Ende rappt das Duo eine völlig neue (jugendfreie) Version von «Mein Block». Vorher hatten sie sich die Zustimmung von Sido dafür geholt. Die Jury ist begeistert. «Wenn Rap hier stattfindet, dann muss das genauso sein», schwärmt Mark Forster. Am Ende schafft es Antonio in die Sing-Offs.

(L'essentiel/red)