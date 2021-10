RTL-​​«Traumschiff» macht Silbereisen Konkurrenz

Alles spielt auf einem Schiff, jede Folge erzählt eine neue (Liebes-)Geschichte, und verschiedene Gaststars treten ­auf: Klingelt’s? Ja, RTL bastelt tatsächlich an einer neuen «Traumschiff»-Serie. Der ein­zige Unterschied: Der Protagonist ist ein Notfallmediziner. Gedreht wurde auf einem echten Kreuzfahrtschiff.

Die Hauptrolle in «Der Schiffsarzt» übernimmt Moritz Otto (33), der erst zum Neujahr im «Traumschiff» zu sehen war. Ebenfalls mit an Bord: Anna Puck («Kreuzfahrt ins Glück», 34) als Kapitänin und Eva Löser («Alles was zählt») als Krankenschwester. RTL zeigt die ersten acht Folgen ab 2022. Als Tänzerin Darya Petrova wird außerdem Profitänzerin Ekaterina Leonova in ihrer ersten Schauspielrolle zu sehen sein.

«Das Medical-Drama erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich auf die unerbittliche Suche nach der Wahrheit macht und dabei auf düstere Geheimnisse und unerwartete Ereignisse stößt. Gerade die Verbindung aus medical & crime macht die Serie so spannend. Die Zuschauer:innen erwartet eine packende Geschichte vor malerischer Kulisse. Ich freue mich auf die anstehenden Dreharbeiten und wünsche dem gesamten Team ein gutes Gelingen», erklärte Markus Brunnemann, Geschäftsführer und Produzent der UFA Fiction.

