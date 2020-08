Die 6 lustigsten Szenen von «Malcolm»-​​Papa Hal

Bryan Cranston (64) verriet auf Instagram, dass er und der restliche Cast von «Malcolm in the Middle» für den 20. Geburtstag der Serie zurückkehren. Am Samstag werden sie auf Zoom die Pilotfolge der Kult-Sitcom nachspielen. Die Show wird mit Überraschungsauftritten von Celebritys und Musikern ausgeschmückt.

Es gibt zwei Tickets für die exklusive Reunion zu ersteigern. Laut Eventbeschreibung laden die Veranstalter weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die wie bei einem klassischen Fundraiser Geld spenden. Alle Einnahmen der Lesung gehen an die Wohltätigkeitsorganisation Healing California. Diese wurde von Linwood Boomer (64) gegründet, dem Schöpfer von «Malcolm in the Middle».

Zur Feier des 20. Geburtstag der Serie haben wir die besten sechs Momente vom Publikumsliebling und Familienoberhaupt für dich herausgesucht. Bryan Cranston hat in dieser Rolle unzählige absurde Ereignisse erlebt.

Hal braucht einen neuen Job

Francis und seine etwas unerfreuliche Rückkehr

Hal duelliert sich im Schnelllaufen

Dewey bekommt Klavierunterricht

Hal muss sich vor Gericht verantworten

Das etwas andere Kreditsystem

