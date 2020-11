Diese «Grey's Anatomy»-​​Figur kehrt zurück

Gerade erst ist die neue 17. Staffel der Serie in den USA angelaufen und schon gibt es die erste Überraschung. Achtung: Wer es nicht wissen will, sollte auf keinen Fall weiterlesen!

Am Ende der zweiten Folge ist es soweit: Chefärztin Meredith Grey (Ellen Pompeo) läuft einen malerischen Strand entlang und hört plötzlich, wie jemand nach ihr ruft. Es ist niemand Geringerer als ihr verstorbener Ehemann Dr. Derek Shepard (Patrick Dempsey). Fünf Jahre ist es bereits her, als er die Serie überraschend verlassen wollte. Der Schauspieler war in der Serie bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Doch wie ist das möglich, dass er jetzt wieder zurück ist? Ganz einfach: Es handelt sich um eine Traumsequenz. Sie war kurz davor bei einem Parkplatz in Ohnmacht gefallen. In der neuen Staffel steht übrigens die Corona-Pandemie im Fokus. Fans spekulieren jetzt schon wie wild auf Twitter, ob Meredith möglicherweise sich mit dem Coronavirus infiziert hat.

Auch in der nächsten Folge ist Dempsey noch zu sehen. Show-Chefin Krista Vernoff verriet: "Die meisten Schauspieler wussten es nicht. Auch nicht einige der Autoren. Nicht mal die guten Leute vom Studio und vom Sender. Es macht so einen Spaß zu sehen, wenn sich alles auflöst."

Most of the actors didn’t know. Some of the writers didn’t know. Most of the good folks at the studio & network didn’t know. It’s so fun watching it all unfold. ???? #GreysAnatomy pic.twitter.com/LCQj6outeY