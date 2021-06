Diese Stars sollen bei «Promi Big Brother» dabei sein

Trash-TV-Fans dürfen sich freuen: Am 6. August startet die neunte Staffel von «Promi Big Brother». Insgesamt zwölf (mehr oder weniger) bekannte Menschen lassen sich wieder für drei Wochen in den Container einsperren. Laut «Bild» stehen die ersten Kandidaten bereits fest. Dazu zählt unter anderem Reality-TV-Darstellerin Danni Büchner. Bekannt wurde sie durch die Dokusoap «Goodbye Deutschland», in der sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jens Büchner (†49) zu sehen war.

Auch Ballermann-Star Melanie Müller, Ex-Handballer Eric Sinderman sowie Kickboxerin Marie Lang sollen zugesagt haben. Fitness-Star Dominic Harrison sei ebenfalls mit Sat.1 im Gespräch, heißt es laut dem Blatt. Er gehört mit mehr als einer Million Followern zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands.

Er ist 2020 gemeinsam mit seiner Frau Sarah Harrison und ihren beiden gemeinsamen Kindern nach Dubai ausgewandert. Aktuell leben sie wieder in München. Ein weiterer Teilnehmer soll Antiquitätenhändler Paco Steinbeck sein. Der 46-Jährige ist Teil der Show «Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal». Offiziell bestätigt hat Sat.1 die Kandidaten nicht. Sie werden wie immer kurz vor der Show bekanntgegeben.

(L'essentiel/red)